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"Türklerin bileğinden herkes korksun"

- Hatay'da zayıflamak için gittiği spor salonunda tavsiye üzerine bilek güreşine başlayan 18 yaşındaki milli sporcu Cemile Köse, elde ettiği başarıları Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak taçlandırmak istiyor- Milli sporcu Cemile Köse: "Türkiye'de bilek güreşinde çok sayıda sporcunun dünya derecesi var. Türklerin bileğinden herkes korksun"

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
"Türklerin bileğinden herkes korksun"


HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hatay'da zayıflamak için gittiği spor salonunda tavsiye üzerine bilek güreşine başlayan 18 yaşındaki milli sporcu Cemile Köse, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Fazla kiloları nedeniyle 3 yıl önce zayıflayabilmek için gittiği spor salonunda karşılaştığı bilek güreşi antrenörünün tavsiyesiyle bu branşa yönelen Cemile, katıldığı çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuvada önemli başarılar elde etti.

En son mayıs ayında Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş genç bayanlar +70 kilo sol kolda ikincilik, sağ kolda da üçüncülük elde eden Cemile, kasım ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak için çalışmalarını sürdürüyor.


- Cemile: "Türklerin bileğinden herkes korksun"


Cemile Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başlamadan önce içine kapanık biri olduğunu, bilek güreşi sayesinde hayata farklı bakmaya başladığını ve öz güven kazandığını belirtti.

Katıldığı Avrupa ve dünya turnuvalarında elde ettiği başarılı derecelerle Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiği için çok gururlu olduğunu, Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak için de çok çalıştığını ifade eden Cemile, "Hedefim şanlı Türk bayrağını dalgalandırmak. Bilek güreşi çok bilinen bir spor değil ama ben kısa sürede tanınacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten güzel bir spor. Türkiye'de bilek güreşinde çok sayıda sporcunun dünya derecesi var. Türklerin bileğinden herkes korksun." diye konuştu.

Antrenör Abdullah Demircan da Cemile'nin çok güçlü bir sporcu olduğunu ve kolay kolay bileğinin bükülemeyeceğini dile getirdi. Cemile ile 3 yıldır çalıştıklarını ve onu daha iyi yerlere getirmek için uğraştığını aktaran Demircan, "İstiyorum ki sporcularım dünyada bayrağımızı dalgalandırsın. Başarılı sporcular yetiştireyim. Bunun için de mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demircan, Cemile'nin Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan Türkiye'ye en iyi dereceyle döneceğine inandığını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
  1. bilek güreşi
  2. Hatay
  3. milli sporcu Cemile Köse

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