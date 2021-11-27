Türkiye’yi “temizlik kağıdı” ile tanıştıran Selpak, 50. yaşını kutluyor

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin kağıt kategorisindeki faaliyetleri bundan 50 yıl önce Selpak markası ile, Yalova’da kurulan ilk özel sektör kağıt üretim tesisinde başladı.1971’de 6 bin ton olan üretim kapasitesi, 2009’da açılan Manisa fabrikasının da gücü ve yapılan diğer yatırımlar ile bugün 180 bin tona ulaştı.Selpak’ın yanı sıra Solo, Silen, Servis ve Viva markaları ile halihazırda her 2 evden 1’inde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin kağıt markaları kullanılıyor. Tüketici beklentilerini en iyi karşılayan ve tüketicinin kendisini en yakın hissettiği kağıt markası Selpak, markalı pazarın lideri konumunda yer alıyor.

Selpak’ın 50. yılı nedeniyle 25 Kasım 2021 Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu’nun 40’lı yıllarda başlayan hikayesinin ilk büyük adımının, 1952 yılında kurulmuş, ülkemizin ilk modern endüstriyel ilaç fabrikası olduğunu, ikinci büyük adımın 1958’de kurulan seramik sağlık gereçleri fabrikası ile atıldığını, üçüncü büyük sanayi yatırımının ise temizlik kağıtları alanında faaliyet gösteren İpek Kağıt olduğunu belirterek, şunları söyledi:“Ülkemizin ve ihtiyaçlarının gelişimine paralel bu girişimler sayesinde Topluluğumuz da büyüdü. Sağlık, temizlik ve hijyen alanında sunduğumuz ürünlerle, ülkemizin önce kendi kendine yetme, ardından da rekabet ile dışa açılma çabasına ortak olduk. Bugün Topluluğumuzun temel mottosunu, ‘çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmak’ olarak tanımlayabiliyorsak; bu, o yıllardan bu yana bu çizgide sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin bir sonucudur. İpek Kağıt’taGenel Müdürlük görevi üstlenmiş biri olarak, bu hikâyede Selpak’ın yerinin oldukça özel olduğunu söylemeliyim. Alışkanlıkları değiştiren en önemli markalarımızdan biri olan Selpak’ın yarım yüz yıllık yolculuğu, aslında nesilden nesile bir yolculuk… Hem Eczacıbaşı Ailesi için hem de markamızı tercih edenler ve tüm paydaşlarımız için.”

“Selpak’ın yarım yüzyıllık başarı hikâyesi, bir markanın paydaşları ile arasında kurduğu olağanüstü bağın en iyi örneklerinden biri”

Selpak’ın üreticisi Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin, Türkiye’deki en büyük Türk kişisel bakım şirketi olduğunu kaydeden BülentEczacıbaşı, “Kişisel bakım, rekabetin en çetin olduğu alanlardan biri… Zaman içinde ihtiyaçlar da beklentiler de değişiyor, artıyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyon ile sürekli yenilenmek, paydaşlara en iyisini sunma yarışında ilk günkü heyecanı kaybetmemek gerekiyor. İlk kâğıt mendil, ilk yumuşak tuvalet kâğıdı, ilk peçete, küçük boy kâğıt havlu ve diğer pek çok yenilik Selpak sayesinde hayatlarımıza girdi. Öyle bir marka düşünün ki, rakip markalar bile sizin adınızla talep ediliyor. Selpak’ın yarım yüzyıllık başarı hikâyesinin, bir markanın paydaşları ile arasında kurduğu olağanüstü bağa en iyi örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün Selpak 50. yaşında, yenilikçi ve inovatif anlayışı ile sadece yerel ve bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir marka olma yolculuğunu da sürdürüyor. Paydaşlarının ihtiyaçlarını öngörerek, sadece yeni ürünler ve hizmetlerle değil; aynı zamanda toplumsal yatırımlarıyla da daha çok insanın hayatına dokunuyor” dedi.

“Her 2 evden 1’inde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin kağıt markaları kullanılıyor”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Alp Günvaran, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin ev bakım, kişisel bakım, bebek bakım ve ev dışı kategorilerinde sunduğu ürünlerle hayatlara dokunduğunu belirterek şunları kaydetti; “Türkiye’de 2020 yılında 3,4 milyar TL’lik ciro hacmine sahip olan temizlik kağıtları pazarı, kişisel bakım sektörünün en büyük kategorisi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri; Selpak, Solo, Silen, Servis ve Viva markaları ile Türkiye’de her 2 evden 1’inde yer alıyor.Pandemi sürecinde hijyen amaçlı temizlik ve kişisel bakım ürünleri çokça tüketildi. 2021 yılsonu itibariyle temizlik kağıtları pazarınınyüzde 27 büyüyeceğini öngörüyoruz. Türkiye’de1970’li yılların başında 20 gram olan temizlik kağıdı kullanımı, 2010’da kişibaşı toplam 4,2 kg’a yükseldi. Bugün ise rakamlar Türkiye’de 6,5 kg seviyesinde. Yıllık hane penetrasyonu kağıt havluda yüzde 87, tuvalet kağıdında yüzde 89. Hijyen alışkanlıkları değiştirenSelpak, bu değişimde önemli bir rol oynuyor” dedi.

“Bugüne kadar üretilen Selpak kağıt uzunluğu dünyanın çevresini 9 bin 669 kez dolaşabilir”

Günvaran, Yalova ve Manisa’da iki temizlik kağıdı fabrikasında 180 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ve inovasyonuönceliklendirdiklerinibelirterek şunları kaydetti; “Selpak bugündeTürkiye’ninilk akla gelen, tüketici beklentilerini en iyi karşılayan ve tüketicilerin kendilerini en yakın hissettiği temizlik kağıdı markası. Bunun arkasında Selpak’ıninovasyona yaptığı yatırımın payı büyük. Her zaman en iyi silme performansını hedefleyen Selpak; tuvalet kağıdında ve cep mendilde Türkiye’nin en yumuşak, kağıt havluda Türkiye’nin suya en dayanıklı ve en emici ürünlerine sahip. Düzenli tüketici araştırmaları ile ihtiyaç ve beklentileri öngörüyor,Ar-Ge Merkezimizde katma değer yaratan bir yaklaşımla inovasyonu sürdürülebilirlikle entegre eden çalışmalar yapıyoruz.Selpak’ın 50 yılda ürettiği yaklaşık 1.3 milyon ton kağıdın uzunluğu, 9 bin 699 kez dünyanın çevresini dolaşmayayetiyor.”

“10 yıl içinde uluslararası satışların toplam satışlarımız içindeki payını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz”

1980’li yıllardan bu yana dünyanın farklı ülkelerine ihracat yaptıklarının altını çizen Alp Günvaran, “Selpak, bugün 60’ı aşan ülkede milyonlarca tüketiciyle buluşuyor. Şu anda Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Ukrayna ve Kazakistan’da yerleşik satış ekiplerimiz bulunuyor. Azerbaycan ve BAE’de Selpak markamız için lokal üretim yapıyoruz. Tüketici araştırmalarınagöre farklı pazarlarda “premium - üst kalite” segmentte ilk akla gelen markayız. Uluslararası pazarlarda gelecekteki büyümemiz içinönemli bir adım daha atarak, Fas'ta yatırım yapmaya karar verdik. Fas’ta kuracağımız bu yeni tesis, Eczacıbaşı Topluluğu'nun Afrika kıtasındaki ilk yatırımı olacak ve uluslararası büyüme hedefimize ulaşma çabalarımızda önemli bir yere sahip olacak. Önümüzdeki on yıl içinde uluslararası satışların toplam satışlarımız içindeki payını daha da yukarı çıkaracağız” dedi.

“Sürdürülebilirliği önceliklendirmeye devam ediyoruz”

Selpak’ınsürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Günvaran,“Sürdürülebilir Orman Yönetimi’ni destekliyor, kağıt ürünlerinin hammaddesi olan selülozun yüzde 100’ünü, sürdürülebilir orman yönetiminde uzman, bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış tedarikçilerden satın alıyoruz. Ülke çapında hijyen eğitimine verdiğimiz önemi ortaya koyan uzun soluklu projemiz ise 2002 yılında başlatılan “Selpak İlköğretim Okulları Kişisel Hijyen Eğitimi” projesidir. 19 yılda 65 ilde 8500 okulda 6 milyon 250 bin öğrenciye hijyen eğitimi verdik. 2011’de başlayan Tuvalete Merhaba projesiyle 6 ilde 350 binden fazla ebeveyne eğitim verilmesini sağladık, dijitalleşme ile beraber milyonlarca ebeveyne ulaştık. Önümüzdeki dönemde daha fazla çocuğun tuvalete ve hijyene merhaba demesini sağlamak üzere çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.