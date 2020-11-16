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Aktüel Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan 2 kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği bulundu
Aktüel

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan 2 kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği bulundu

Mardin'de jandarma ekiplerince Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu iki kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:31:00 -
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan 2 kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ülkeye kaçak giriş yaparken yakalanan Suriye uyruklu H.A.S. ve R.A.S'ın beraberinde getirdiği iki "powerbank" kontrol edildi.

İncelemede, iki "powerbank" patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı, 6 adet fünye ve 2 adet pil olduğu belirlendi.

H.A.S, N.E. ve F.E. kendileriyle sınırda buluşacaklarını itiraf etti ve bu iki zanlı, jandarma ekipleri tarafından sınırda yakalandı.

Gözaltına alınan H.A.S. Jandarma teşkilatındaki eylemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak", R.A.S. "Silahlı terör örgütlerine silah sağlamaktan" hapse atıldı.

NE. ve F.E. ise adli kontrol tedbiri ile yurt dışına çıkış yasağı şartıyla hâkim tarafından serbest bırakıldı.

Patlayıcının terör örgütü tarafından ülkedeki barış ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast düzenlemek amacıyla getirildiği öğrenildi.

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