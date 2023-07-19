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Gündem Türkiye'ye şok 27 ve 28 Temmuz uyarısı! Eyvah eyvah! Geriye sadece 8 günümüz kaldı
Gündem

Türkiye'ye şok 27 ve 28 Temmuz uyarısı! Eyvah eyvah! Geriye sadece 8 günümüz kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:43:00 -
Türkiye'ye şok 27 ve 28 Temmuz uyarısı! Eyvah eyvah! Geriye sadece 8 günümüz kaldı

Türkiye'de 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde çok yüksek sıcaklık bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarından da bu tarihe 9 gün kala son uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, "0 Temmuz ile 31 Temmuz arası dişimizi sıkacağız. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle 27 ve 28 Temmuz.." dedi. Vatandaşların güneş çarpmasına karşı 27 ve 28 Temmuz'u evde geçirmeleri öneriliyor.

Afrika sıcakları ve El Nino hava olaylarının etkilemeye başladığı Türkiye'de vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyordu. Havaların daha ısınacağının artık kesinleşmesinin ardından meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından Türkiye'ye 27 ve 28 Temmuz hakkında çok önemli bir uyarı yaptı. 

Ökten, "Size bir müjde vereyim mi? 1 Ağustos itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altında seyredecek. Sadece 31 Temmuz'a kadar sabretmemiz gerekiyor. 20 Temmuz ile 31 Temmuz arası dişimizi sıkacağız. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle 27 ve 28 Temmuz.." dedi. 

“Evden çıkmayın” uyarısı 

Tüm sağlıkçılar ve meteoroloji uzmanları, güneşin tepede olduğu saatler olan 11.00 ile 18.00 arasında kimsenin sokağa çıkmaması gerektiğini dile getiriyor. 27 ve 28 Temmuz'da da bu saatleri topladığımızda 14 saat boyunca evde kalmamız gerekecek. 
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