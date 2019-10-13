Türkiye'ye silah ambargosu kararı aldılar! Sebebi belli oldu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, Avrupa tarafından engellenmeye çalışılıyor. AB ülkelerinden bazıları Türkiye'ye silah satışına ambargo koydular.

Şu ana kadar Türkiye'ye ambargo kararı alan ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Finlandiya, İsveç ve Norveç bulunuyor. Listede en dikkat çeken ülke ise Fransa.

Fransa, Almanya'nın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen savaşları sebebiyle Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasını şiddetli bir şekilde eleştirmişti.

Bu konu sebebiyle Almanya ile kriz yaşayan Fransa'nın Türkiye'ye uygulamaya hevesli olduğu ambargoyu Suudi Arabistan'a uygulamamasının sebebi ise oldukça açık.

Suudi Arabistan Fransa'nın silah ithal ettiği ülkeler arasında 2. sırada yer alırken Türkiye liste 30. sırada. Ayrıca çoğu silahını Almanya ile ortak üreten Fransa'nın, Almanya'nın satış yapmaması dahilinde satışlarda kritik seviyede düşüşler gerçekleşiyor.

1990'lı yıllarda silah ambargoları ile yıldırılmaya çalışılan Türkiye, savunma sanayisindeki yerlilik oranını günden güne artırdı.

Uygulanacak ambargoların ordu ve savunma sanayisi nezdinde bir karşılığı bulunmuyor. Yetkililer ise ambargonun, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona herhangi bir etkisi olmayacağını belirtiyor. HABER7