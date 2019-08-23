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Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu

Libya'yı ele geçirmek için Trablus'a yönelik harekat başlatan General Halife Hafter'e bağlı 17 asker, resmi hükümete teslim oldu.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:52
Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu

Libya'nın başkenti Trablus'a saldıran ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 17 kişi, silah ve araçlarıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) teslim oldu.

UMH'ye bağlı "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Trablus'un güneyindeki Hillet cephesinde yaşanan çatışmalarda Hafter'e bağlı güçlerden 17 kişinin silah ve beraberlerindeki araçlarla birlikte teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçleri, Trablus saldırısının başlangıcından bu yana geçen 4 ayı aşkın sürede kayda değer bir başarı elde edemedi.

Türkiye'ye savaş ilan etmişti

Hafter'e bağlı güçler, başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı kayıpların ardından Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Libya el-Manara'ya yaptığı açıklamada, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke kara sularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü duyurmuştu. Mismari, aynı açıklamada Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine de yaptırım uygulanacağını iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:52
  1. Libya
  2. Trablus
  3. Halife Hafter
  4. Ulusal Mutabakat Hükümeti
  5. UMH
  6. Burkan el-Gadab
  7. Ahmed Buzeyd el-Mismari
  8. Libya Kara Kuvvetleri

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