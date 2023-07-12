Türkiye’ye flaş "25 Temmuz" uyarısı! Mutlaka harekete geçilmeli

Türkiye sıcak havalarla mücadele ederken ilerleyen günlerde rekor sıcaklıkların gelmesi bekleniyor. Bu konuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü çeşitli uyarılarda bulunurken bir uyarıda da Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den geldi.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Temmuz ayının 25'inde rekor sıcaklıkların gelme ihtimali olduğunu ifade etti. Ökten vatandaşları etkileyecek olan rekor sıcaklıklara karşı yetkililere önlem alma çağrısı yaptı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ökten, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayının 25'i gibi rekor sıcakların gelme ihtimali var. Yetkililer de önlemini almalı..."

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