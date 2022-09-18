Türkiye’ye diş geçiremediler, içeride öğrencilerin kafasını yardılar!

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Hükümetin üniversite kampüslerine polislerin yerleştirilmesi planına karşı başkent Atina başta olmak üzere birçok şehirde protestolar düzenlenirken, protestolara aşırı sert polis müdahalesi olayların büyümesine yol açtı. Söz konusu planı ve polis şiddetini protesto etmek isteyen öğrencilere polis sert müdahale etti. Çok sayıda protestocu yaralandı.

Üniversite kampüslerine polis yerleştirme kararı öğrencileri çıldırttı

Yunanistan’da Sivil Savunma Bakanlığı, Yunan polisi ve dört büyük üniversitenin rektörü ile yapılan toplantının ardından Atina Üniversitesi ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi kampüslerine polis yerleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Kamu Düzeni Bakanı Takis Theodorikakos’un açıklamasına göre üniversite polisi öğrenci gruplarının akademik etkinliklerine karışmayacak fakat olası bir protesto ya da arbede durumunda öğrencileri, öğretim görevlilerini ve idari personeli koruyacaktı.

Polis gösterici öğrencilere acımasızca saldırdı!

Söz konusu kararın açıklanmasının ardından başkent Atina başta olmak üzere birçok şehirde üniversite öğrencileri bir araya geldi ve hükümetin üniversitelere polis konuşlandırma planını protesto etti. Protestolara katılan eylemciler polis şiddetine karşı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Göstericilere polisin müdahalesi çok sert oldu. Biber gazı, coplar ve sopalarla öğrencilere saldıran polis, yakaladığı göstericileri acımasızca darp etti, adeta başını gözünü yardı. Polisin eylemcilere tazyikli su ve biber gazı sıkmasının ardından çok sayıda protestocu yaralandı. Olayların giderek büyümesi bekleniyor.