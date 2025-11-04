Türkiye'ye akın eden Rusların yeni tatil kararı 'yok artık' dedirtti

Rusya’da Kasım tatil döneminde seyahat alışkanlıkları değişiyor. Sutoçno.ru analistlerinin TASS’a yaptığı açıklamaya göre, bu yıl “uyku turizmi”, dijital detoks, gastronomi, doğa tatilleri ve kültürel etkinlikler en çok tercih edilen dinlenme türleri arasında yer aldı.

Yeni tatil anlayışında Rus turistlerin gözdesi şehirler sırasıyla Moskova, St. Petersburg ve Minsk oldu. Soçi, Kaliningrad, Kazan, Nijni Novgorod, Yaroslavl, Krasnodar ve Kislovodsk da listede yer aldı. Özellikle Yaroslavl, Tula, Pskov, Ryazan ve Minsk’e olan ilginin geçen yıla kıyasla belirgin biçimde arttığı bildirildi.

“Uyku tatili” konsepti kapsamında oteller, ses yalıtımlı duvarlara, konforlu yataklara ve sakinleştirici atmosferlere sahip özel odalar sunuyor. Normal oda fiyatlarına kıyasla yaklaşık yüzde 25 daha pahalı olan bu odalar, stresli şehir hayatından uzaklaşıp kaliteli dinlenme arayanlar tarafından tercih ediliyor.

Uzmanlara göre, Rusya’da nüfusun yüzde 10 ila yüzde 30’unun uykusuzluk sorunu yaşaması, bu trendin hızla yayılmasının başlıca nedenlerinden biri. (TürkRus)