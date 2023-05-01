Türkiye'nin yeni füzesi UMTAS-GM ilk kez ortaya çıktı! 40’a yakın gizli proje var! Bütün dünya şaşkın

Roketsan tarafından UMTAS-GM adlı yeni bir füze geliştiriliyor. UMTAS-GM Füzesi’ni ilk kez Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı.

Halihazırda Roketsan tarafından yürütülen 40’a yakın gizli projeye yönelik soruyu yanıtlayan İkinci, “Roketsan biliyorsunuz özellikle ihracat odaklı olarak büyümesine devam ediyor. Biz ihracattan elde etmiş olduğumuz bütün geliri, bütünüyle altyapımıza yatırım olarak ve yeni projelere Ar-Ge kaynağı olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Bu 40 proje, gelecekte silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere; uluslararası alanda ihtiyaç duyulacak bütün ürünleri geliştirmek için, kendi Ar-Ge kaynağımızla başlattığımız projeler.

Bunlar çok ciddi, önemli projeler. Ama prototip aşamasına gelene kadar biz bunlarla ilgili herhangi bilgi vermemeyi tercih ediyoruz. Bunlardan bir tanesi, şu anda prototipi bitmiş olan ve denemeleri devam eden UMTAS'ın uzun menzilli olan UMTAS-GM versiyonu. UMTAS-GM versiyonu, özellikle helikopterler üzerinden atış yeteneği ile, kara araçlarından atış yeteneği ile aslında UMTAS tanksavar füzemizin menzilini çok daha üst noktalara taşıyacak.

UMTAS-GM’de hedef yıl sonu seri üretim

Buradaki hedefimiz, aslında uluslararası alanda hem pazar payı yüksek olan hem de silahlı kuvvetlerimize avantaj sağlayacağını düşündüğümüz bir ürünü, kullanıma en kısa sürede vermek. Hedefimiz, bu sene sonuna doğru seri üretim aşamasına gelmiş bir UMTAS-GM ile de inşallah kullanıcılarımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz.

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Bu ismini söylemediğimiz 40 tane proje, her biri kendi takvimleri içerisinde, kendi mühendislerimizin gayretleriyle devam ediyor. Aslında bizi takip etmeye devam edin diyeceğim, bu projelerin sonuçlarını aldıkça; birinci öncelikli olarak kendi kamuoyumuzda, ikinci öncelikli olarak Dünya ile bunları paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.