  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam müjdesi

Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör sevici Demirtaş Cumhur İttifakı'nı hadsizce hedef aldı! 'Taliban ittifakını durdurmak için...'

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı vereceği şirket FETÖ'nün ikizi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması! O detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Örgütün sözde lideri etkisiz hale getirildi

Mehmet Ali Çelebi: Atatürkçü çizgi Cumhur İttifakı'ndadır

İmamoğlu'nun kendi haline bıraktığı İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar 'İBB istifa' sloganlarıyla tepki gösterdi

AB ülkeleri gaz fiyatlarında rekorlar kırdı, sürat devam ediyor! Spot piyasada doğalgaz fiyatı, ayrıntıları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız
Gündem Türkiye'nin yeni füzesi UMTAS-GM ilk kez ortaya çıktı! 40’a yakın gizli proje var! Bütün dünya şaşkın
Gündem

Türkiye'nin yeni füzesi UMTAS-GM ilk kez ortaya çıktı! 40’a yakın gizli proje var! Bütün dünya şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-05-01 11:22:00 -
Türkiye'nin yeni füzesi UMTAS-GM ilk kez ortaya çıktı! 40’a yakın gizli proje var! Bütün dünya şaşkın

Roketsan tarafından UMTAS-GM adlı yeni bir füze geliştiriliyor. UMTAS-GM Füzesi’ni ilk kez Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı.

Roketsan tarafından UMTAS-GM adlı yeni bir füze geliştiriliyor. UMTAS-GM Füzesi’ni ilk kez Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı.

Halihazırda Roketsan tarafından yürütülen 40’a yakın gizli projeye yönelik soruyu yanıtlayan İkinci, “Roketsan biliyorsunuz özellikle ihracat odaklı olarak büyümesine devam ediyor. Biz ihracattan elde etmiş olduğumuz bütün geliri, bütünüyle altyapımıza yatırım olarak ve yeni projelere Ar-Ge kaynağı olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Bu 40 proje, gelecekte silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere; uluslararası alanda ihtiyaç duyulacak bütün ürünleri geliştirmek için, kendi Ar-Ge kaynağımızla başlattığımız projeler.

Bunlar çok ciddi, önemli projeler. Ama prototip aşamasına gelene kadar biz bunlarla ilgili herhangi bilgi vermemeyi tercih ediyoruz. Bunlardan bir tanesi, şu anda prototipi bitmiş olan ve denemeleri devam eden UMTAS'ın uzun menzilli olan UMTAS-GM versiyonu. UMTAS-GM versiyonu, özellikle helikopterler üzerinden atış yeteneği ile, kara araçlarından atış yeteneği ile aslında UMTAS tanksavar füzemizin menzilini çok daha üst noktalara taşıyacak.

UMTAS-GM’de hedef yıl sonu seri üretim

Buradaki hedefimiz, aslında uluslararası alanda hem pazar payı yüksek olan hem de silahlı kuvvetlerimize avantaj sağlayacağını düşündüğümüz bir ürünü, kullanıma en kısa sürede vermek. Hedefimiz, bu sene sonuna doğru seri üretim aşamasına gelmiş bir UMTAS-GM ile de inşallah kullanıcılarımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu ismini söylemediğimiz 40 tane proje, her biri kendi takvimleri içerisinde, kendi mühendislerimizin gayretleriyle devam ediyor. Aslında bizi takip etmeye devam edin diyeceğim, bu projelerin sonuçlarını aldıkça; birinci öncelikli olarak kendi kamuoyumuzda, ikinci öncelikli olarak Dünya ile bunları paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

valla biz daha da şaşkınız,,,sen neymişsin be reyis,,,seçimi 2 ay ertelesen süper güç olacağız sanırım,,,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23