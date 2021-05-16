Türkiye'nin üzerinden geçen paralel ve meridyenler hangileridir?

Türkiyenin matematik konumu 26-45 Doğu meridyenleri ile 36-42 Kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Dünya'ya göre bu yer de Türkiye Kuzey Doğu yarım kürede yer alır demektir.

Türkiye üzerinde kaç tane meridyen var?

Türkiye 26-45 doğu meridyenleri ile 36-42 kuzey paralelleri arasındadır. dolayısıyla 19 meridyen. 6 paralel geçer.

Türkiye'de iki meridyen arası kaç km?

Türkiye'nin güney kısmı 36° lik paralel üzerindedir. Yani, bu paralel üzerinde iki meridyen arası cos(36°)x0,009 = 81 km elde edilir.

Paralel nedir?

Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla çizilen dairelerdir.

Ekvatorun kuzeyinde 90 ve güneyinde 90 olmak üzere 180 paralel dairesinin olduğu kabul edilir.

İki paralel arasındaki uzalık eşittir ve yaklaşık 111 km’dir.

Kutuplara doğru gidildikçe paralellerin çere uzunlukları azalır. Her iki yarımkürede de 90 derece paralelleri bir nokta halini alır.

Bunlara kuzey kutup noktası ve güney kutup noktası denir. Kuzeydeki paralellere Kuzey Parallelleri, güneydekilere ise Güney Paralelleri denir.

Meridyen nedir?

Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında sona eren, Ekvator’u ve paralele dairelerini dik kesen yaylardır.

Merdiyenlerin uzunlukları birbirine eşittir ve yarım daire şeklindedir.

İki meridyen arasındaki mesafe Ekvator üzerinde yaklaşık 111 km olup kutuplara doğru gidildikçe azalır.

İngilrere’nin başkenti Londra’daki Greenwich gözlemevinden geçen meridyen başlangıç meridyeni olarak kabul edilir ve “O” ile gösterilir.

Meridyen yayları birer derecelik açılarla çizilir ve 180 tane başlangıç meridyenin doğusunda, 180 tane de başlangıç merdiyenin batısında olmak üzere toplam 360 tane meridyen vardır.

Başlangıç meridyeni Dünya’yı doğu yarımküre ve batı yarımküre olmak üzere iki yarımküreye böler.