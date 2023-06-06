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Aktüel Türkiye’nin tarih kenti İstanbul, İstanbul’un modern alanı Galataport
Aktüel

Türkiye’nin tarih kenti İstanbul, İstanbul’un modern alanı Galataport

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:04:00 -
Türkiye’nin tarih kenti İstanbul, İstanbul’un modern alanı Galataport

Ressam Selahattin Kara, geçtiğimiz aylarda açılan Galataport hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ressam Selahattin Kara, geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleşen ve büyük ilgi gören Galataport hakkındaki görüşlerini açıkladı. İstanbul’un bir tarih kenti olduğunu ifade eden Kara, Galataport’unda İstanbul’un modern alanı oolduunu ifade etti.

Kara sözlerini şöyle sürdürdü:
“Turizme en iyi ev sahipliği yapan, mimari görüntüsüyle göz kamaştıran, huzurun ve gururun eşsiz mekanı Galataport.. Bu eşsiz mimari mekanı ülkemize kazandıran Doğuş Grubu’na, Bilgili Holding’e ve emeği geçen tüm yetkililere sonsuz teşekkürler. İstanbul, Beyoğlu ilçemizin Karaköy bölgesini Paris gibi cazibe alanına çevrilmiş olması insanı hem mutlu eder hem de İstanbul’a gelen yerli ve yabancı misafirlere karşı gururlandırıyor. Deniz manzaralı restoranları, modern ve çağdaş ölçülerde çarşısı, AVM’si, yürüyüş, dinlenme alanları, huzur içinde gezinen aileler, kıyı kenarından geçen deniz araçları ve uçuşan martıların eşsiz huzur verici sesleri.. Galataport; hafta içi ve hafta sonu dinlenmek amacıyla giden herkesin ortak sözü “harika” diye mutlu oldukları, güzel ve modern bir turizm lokasyonu olduğuna dair büyük beğeniyle takdir edilmektedir. Türkiye; her alanda modern imkanlara kavuşmuş olması, gerek turizmde gerekse uluslararası ticareti faliyetlerinin her sahasında ekonomik kalkınma açısından ümidimizi artırmakta ve güvenle yarınlarının adımlarını şimdiden görmekteyiz. Bugünün gayretleri, yarınların ilham kaynağı olacağı düşüncemle, çok güzelsin İstanbul, çok güçlüsün Türkiyem. vesselam, saygılarımla."

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