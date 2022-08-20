Türkiye’nin Suriye diplomasisi PKK’yı çıldırtıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Diplomatik görüşmeleri baltalamak için işbirliği içinde olduğu ülkeleri bile tehdit eden açıklamalar yapan terör örgütü, gerginliği tırmandırmak için de Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırmaya çalışıyor.

Yeni bir süreç başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını Akit’e değerlendiren Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Suriye ile diplomasinin hız kazanmaya başlayacağını belirterek, “Yeni bir süreç başlıyor. Bu Türkiye’nin başından sonuna arzu ettiği bir ortam. Maalesef karşı taraftan olumlu bir adım gelmemişti. Bu nedenle askeri harekattan başka şans bulamadığından dolayı bu harekatları yaptı. Yapılan harekatlar bölgenin ve iki ülkenin kaderini değiştirdi” dedi.

Bu süreci sabote etmek isteyecekler

Bu yeni sürecin Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşlerini de hızlandıracağını belirten Başbuğ, şöyle devam etti; “Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 70’i ülkelerine geri dönmek için güvenli ortam oluşmasını bekliyor. İnşallah askeri harekata gerek kalmadan, Suriye yönetimi ile ortak hareket edelim ve bu silahlı unsurları dışarıya atalım. Bu diplomasi bu yönde devam ederse bölgedeki ABD ve PKK/YPG’nin sonu demektir. Bu süreci sabote etmek isteyeceklerdir. Bu nedenle zaten sürekli Türkiye’yi bu görüşmeleri yapmadan harekata zorlamak için saldırılar düzenliyorlar. Ama Türkiye bu tuzağa düşmüyor ve kalıcı harekat için ortam oluşmasını bekliyor.”