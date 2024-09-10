Türkiye’nin suç oranı en yüksek şehirleri belli oldu! Bakın listeye hangi iller girdi
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından suç oranının en düşük ve en yüksek olduğu iller açıklandı.
TÜİK verilerine göre suç oranının en az olduğu 10 il arasında Bayburt, yüz binde 186 suç oranıyla 5'inci sırada yer aldı.
Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir yüz binde 970 ile Aydın olurken, yüz binde 156 suç oranıyla suç oranın en düşük olduğu şehir ise Adıyaman olarak belirlendi.
TÜİK'e göre suç oranı en yüksek 10 kent şöyle sıralandı:
Aydın suç oranı: Yüz binde 970
Denizli suç oranı: Yüz binde 902
Çorum suç oranı: Yüz binde 871
Antalya suç oranı: Yüz binde 847
Aksaray suç oranı: Yüz binde 838
Karaman suç oranı: Yüz binde 836
Manisa suç oranı: Yüz binde 834
Isparta suç oranı: Yüz binde 828
İzmir suç oranı: Yüz binde 801
Uşak suç oranı: Yüz binde 801
TÜİK'e göre suç oranı en düşük 10 kent ise şu şekilde:
Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156
Şırnak suç oranı: Yüz binde 159
Bitlis suç oranı: Yüz binde 175
Siirt suç oranı: Yüz binde 175
Bayburt suç oranı: Yüz binde 186
Muş suç oranı: Yüz binde 188
Erzincan suç oranı: Yüz binde 191
Hakkari suç oranı: Yüz binde 192
Mardin suç oranı: Yüz binde 194
Erzurum suç oranı: Yüz binde 196