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Aktüel Türkiye'nin "sakin kenti" sonbahar renkleriyle büyülüyor
Aktüel

Türkiye'nin "sakin kenti" sonbahar renkleriyle büyülüyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 2016'da Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, havaların soğumasıyla sonbahar renklerine büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:38:07 -
Türkiye'nin "sakin kenti" sonbahar renkleriyle büyülüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi sonbahar renkleriyle büyülüyor.

Kente 84 kilometre uzaklıktaki bulunan ve UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'yle öne çıkan ilçe, havaların soğumasıyla sonbahar renklerine büründü.

2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki ağaçlar, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla insanlara görsel şölen sunuyor.

Karadeniz ikliminin de hakim olduğu ilçede fotoğrafçılar, yağlı boya tabloları aratmayan eşsiz manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Tortum Şelalesi'ni görmek için Samsun'dan gelen Mehmet Hancı, ilçenin sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.



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