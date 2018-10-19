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Türkiye'nin risk primi düştü! ‘Değişim ve dönüşüme devam’

2018 BRICA İstanbul Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ticarette korumacılığa hep karşı çıktığını belirterek, rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini söyledi. Albayrak, “Bu duruşumuzu, söylemimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

19 Ekim 2018 Cuma 15:30
Türkiye'nin risk primi düştü! ‘Değişim ve dönüşüme devam’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA İstanbul Zirvesi’nde küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin kurgusu

Bakan Albayrak, Türkiye olarak ekonomi politikalarını yenilikçiliği, teknolojik gelişmeyi ve verimliliği destekleyecek şekilde kurguladıklarını belirterek, “Bu yönde değişim ve dönüşüm adımlarını attık, atmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Küresel ekonominin 1990’lardan bu yana önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Bu dönüşümün merkezinde, gelişen ülkelerin ekonomik yükselişinin bulunduğuna işaret eden Albayrak, bu dönüşüm neticesinde çok kutuplu küresel ekonomik sistem görüldüğünü, bu modern ekonomik sistemin; yenilikçilik, rekabetçilik ve piyasalara hızlı erişim ilkeleri etrafında şekillendiğini söyledi.

“Korumacılığa karşıyız”

Kuşak ve Yol girişiminin, bütünleşik bir şekilde ulaşım altyapısını adım adım iyileştirme imkanı verdiğini vurgulayan Albayrak, “Türkiye olarak biz Kuşak ve Yol girişimini en başından beri güçlü bir şekilde destekledik” dedi.

Albayrak, gelişmiş ülkeleri bugün tehdit etmeye başlayan sürecin temelinde birkaç mevzunun bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Birincisi, finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım ilerliyor. İşte bu sıkılaşma tüm yükselen piyasa ekonomilerini etkilemeye başladı. İkincisi, ticarette artan korumacılık eğilimi, yani birçoğumuzun yakından takip ettiği ticaret savaşları konusu... Adil, serbest ve çok taraflı kurallara dayalı bir ticaret sisteminin tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Biz bu zamana kadar Türkiye olarak hep ticarette korumacılığa karşı çıktık. Rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini savunduk. Bu duruşumuzu, söylemimizi savunmaya devam edeceğiz. Zaten Türkiye olarak ekonomi politikalarımızı da yenilikçiliği, teknolojik gelişmeyi ve verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Bu yönde değişim ve dönüşüm adımlarını attık, atmaya devam ediyoruz.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:30
  1. İstanbul
  2. Berat Albayrak
  3. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
  4. TÜSİAD

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