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Ekonomi Türkiye'nin önemli turizm merkezinden müthiş görüntü!
Ekonomi

Türkiye'nin önemli turizm merkezinden müthiş görüntü!

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün büyük bir bölümü yörede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Hafta sonu tatilcileri büyük bölümü buzla kaplanan gölün çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 09:34:00 -
Türkiye'nin önemli turizm merkezinden müthiş görüntü!

Bölgede etkili olan soğuk hava Uzungöl'de de etkisini gösterdi. Doğayla baş başa yeni yılın ilk günlerini kalabalıktan uzak sakin bir gün geçirmek için Uzungöl'e gelen hafta sonu ziyaretçileri, buz tutmuş gölü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, attıkları taşlarla buzun kalınlığını ölçerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Kartpostallık görüntü

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uzungöl'de ördekler buzun üzerinde yürüyerek renkli görüntüler oluştururken, tatilciler Uzungöl'ün her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirttiler.

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