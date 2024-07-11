Türkiye'nin milyarlarca dolar olan gelirine göz diktiler! Mısır son hamlesini resmen yaptı

Mısır Akdeniz'de turizmdeki en büyük rakibi Türkiye'yle yaz aylarında rekabet edebilmek için dev bir tesis inşaatına başladı.

Akdeniz kıyılarında yeni bir mega tesis inşaatına başladı. Yetkililer bu tesisle birlikte turizmin öne çıkan destinasyonları ile daha iyi bir şekilde rekabet etmeyi umuyor.

South Med (Güney Akdeniz) adı verilen yeni tesis 21 milyar dolarlık yatırımla kamu-özel ortaklığında hayata geçirilecek. Projenin ana yatırımcısı ise Talaat Moustafa Group (TMG) olacak.

Sylvester Stallone ile tanıtım

ABD’li ünlü oyuncu Sylvester Stallone’un elçisi olacağı tesis, yatlar ve yolcu gemileri için büyük bir marina, restoranlar, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri ve golf sahalarına ev sahipliği yapacak. 1,6 milyon kişiye iş yaratacak ve hükümete yılda 21 milyar dolar vergi getirecek olan projenin ilk etabının 3 yılda tamamlanması taaddüdü verildi.

Mısır, bu proje ile başta Türkiye olmak üzere diğer destinasyonlarla daha iyi bir şekilde rekabet edebilmeyi planlıyor.

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