Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1232 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 274 bin 514'e çıktı.



Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, vaka sayısı 312 bin 966, vefat sayısı 7 bin 929 olarak kayıtlara geçti.



Aktif hasta sayısı 30 bin 523, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.



- "Düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bugün tespit edilen 1511 yeni hasta olduğunu belirtti.



Bakan Koca, "Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullandı.

- Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor



İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.



Yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde 22 Ağustos'ta tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin (İSDEM) hayata geçirildiği hatırlatıldı.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan, 1. ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu."

- AK Parti'li Yılmaz'a Kovid-19 tanısı konuldu



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim." ifadelerini kullandı.

- Bakan Koca'dan Kovid-19 sürecinde kurulan hastanelere ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım." ifadelerini kullandı.

- Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası

Karabük Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan filyasyon çalışmaları sırasında, doğru bilgi vermeyenlere ve yalan beyanda bulunanlara 3 aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1233 kişiye idari işlem uygulanırken, Kocaeli'nde de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 220 kişiye para cezası verildi.

