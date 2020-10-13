Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 13 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte 13 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı: