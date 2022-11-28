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Gündem Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme! Bakan Yanık açıkladı
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme! Bakan Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te annesi tarafından işkence gören küçük kızın tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve çocukların devlet koruması altına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 11:30:00 -
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme! Bakan Yanık açıkladı

Gaziantep'te küçük kızına 3 gün boyunca işkence edip aç bıraktığı belirlenen cani anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakan Yanık "Gaziantep’te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi.

Baba Cihan Yıldız ise "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içeriden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum” diye konuştu.

 

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