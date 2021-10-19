Türkiye’nin ilk silah test merkezi Konya’ya kuruluyor

Dünyada sadece 14 ülkede silah test merkezi olduğunu söyleyen Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, “ASELSAN Konya’nın üretime geçtiği Konya Teknoloji Endüstri Bölgemiz, Türkiye Silah Test Merkezi ile ikinci yatırımını da almış oldu. 18 aylık bir yatırım süreci var. Ancak bu süreden önce bitirileceğini öngörüyoruz. TRTest, inşallah burada kuracağı silah test merkeziyle uluslararası belgelendirme yapan bir yatırım gerçekleştirmiş olacak. Bu test merkezi hem büyük bir yatırım hem de önemli bir hizmet. Ülkemizde üretilen silahların tamamı yurt dışındaki test merkezlerince belgelendirilerek, son kullanıcıya ulaşıyor, buraya da ciddi bedeller ödeniyordu. İnşallah bu testler artık şehrimizde kurulan Türkiye Silah Test Merkezi’nde yapılacak. Böylece yurt dışına ödediğimiz para ülkemizde kalacak.”



Selçuklu ilçesinde 158,1 hektar büyüklüğündeki bölge, Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildi. Burada robot, nano teknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecek.