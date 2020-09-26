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Aktüel Türkiye'nin "gül bahçesi"nden dünyaya güzel kokular yayılıyor
Aktüel

Türkiye'nin "gül bahçesi"nden dünyaya güzel kokular yayılıyor

Adı gülle özdeşleşen Isparta'da üretilen gül yağının önemli bir kısmı, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanılmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor - Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Hasan Çelik: - "Isparta, gül yağı üretiminde Türkiye'yi dünyada lider pozisyona taşıdı" - "Hasat edilen çiçeklerin işlenmesiyle yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık bir gül yağı, yaklaşık 20 ton da gül konkreti yapılmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:50:09 -
Türkiye'nin "gül bahçesi"nden dünyaya güzel kokular yayılıyor

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da üretilen gül yağının önemli bir kısmı, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanılmak üzere birçok ülkeye satılıyor.

Dünyada "gül" denildiğinde akla ilk Türkiye ve Isparta geliyor. Kentin sembolü haline gelen bu çiçek ile bölgede hemen hemen herkes ilgileniyor.

Dünya gül yağı üretiminde de söz sahibi olan Isparta, modern tesislerde işlenen gülden elde edilen ürünlerle dünyanın ihtiyacını karşılıyor.

Köylerden toplanan çiçekler, getirildiği fabrikalarda sıcak su kazanlarında kaynatılarak gül yağına dönüştürülüyor.

- Gül yağı üretiminde lider konumda

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın gül üretiminde dünya ülkeleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 30-35 bin dekar bahçeden bahsetmenin mümkün olduğunu aktaran Çelik, "13 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirilmektedir. Isparta, gül yağı üretiminde Türkiye'yi dünyada lider pozisyona taşıdı. Hasat edilen çiçeklerin işlenmesiyle yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık bir gül yağı, yaklaşık 20 ton da gül konkreti yapılmaktadır." diye konuştu.

- Gül yağının önemli bir kısmı ihraç ediliyor, pazar ağı genişliyor

Üretimi yapılan gül yağının kozmetik sanayisinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Çelik, gül yağının önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirdi.

Çelik, her geçen gün pazar ağlarının daha da genişlediğini belirterek, "Gül ürünleri, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanıldığı gibi aynı zamanda çok farklı sektörlerde kullanılmaya başladı. Bu nedenle müşteri portföyü her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle belirli bir oranda düşüş söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.


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