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Türkiye'nin Filistin’e gönderdiği tıbbi malzeme Tel Aviv’e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:53:59 -
Türkiye'nin Filistin’e gönderdiği tıbbi malzeme Tel Aviv’e ulaştı

TEL AVİV (AA) - Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava Yollarına ait kargo uçağı Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

Uçaktan indirilen tıbbi malzemeler, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gözetiminde havalimanına ait kargo terminaline taşındı.

Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve benzeri malzemelerin yer aldığı yardım kolileri gerekli işlemlerin ardından Filistin makamlarına teslim edilecek.

- 15 tonluk tıbbi malzeme Filistinlilere dağıtılacak

Filistin’in Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen 15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, malzemelerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktarmıştı.

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