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Ekonomi ‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ bir defa daha Turkcell
Ekonomi

‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ bir defa daha Turkcell

Yeniakit Publisher
2024-03-31 12:47:00 -
‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ bir defa daha Turkcell

Turkcell, insan odaklı kurum kültürünün başarısını global ölçekteki çalışmalarla tescillemeyi sürdürüyor.

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric’in uyguladığı Best Employers programında daha önce de ödüllendirilen Turkcell, bir kez daha ‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ seçildi. Dünya genelinde 78 farklı ülkede 20 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 2006 yılından bu yana uygulanan program kapsamında şirketler, ‘çalışan bağlılığı’, ‘çeviklik’, ‘bağlı kılan liderlik’ ve ‘yetenek’ kriterlerine göre değerlendiriliyor.

“Çalışanlarımızı hayatın her alanında destekliyoruz”

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, alanında en geniş katılımlı programlardan biri olan Kincentric Best Employers programında bir kez daha ‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ seçilmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Global ölçekte yapılan bu çalışma, çalışanlarımızın Turkcell kurum kültüründen duyduğu memnuniyeti ortaya koyması açısından çok değerli. Ülkemizde esnek çalışmayı ilk uygulayan şirketlerden biri olarak, çalışanlarımızı hayatın her alanında desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İşe alım süreçlerinden başlayarak çalışanlarımıza en iyi deneyimi yaşatmak istiyoruz. Takım ruhu ve motivasyon bizim için çok önemli. Güçlü altyapımız ve yüksek teknoloji yeteneklerimizle sektörde fark yaratan pek çok uygulamayı hayata geçiriyor ve çalışan memnuniyetinde çıtayı her zaman daha yükseğe koyuyoruz. Bu vesileyle Turkcell’e gönülden bağlı tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı yapma yolculuğumuza devam edeceğiz.”

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