"Türkiye’nin En Hızlı Metrosunun Yapılış Öyküsü İlk Kez TRT Belgesel’de"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın inşa sürecini anlatan “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı”nı konu alan bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de ekranlara gelecek.

Türkiye’nin en hızlı metro hattı olacak olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Metro hattının proje aşamasından tamamlanmasına kadar süren öyküsü “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeselinin yeni bölümünde ekrana taşınacak. Belgeselin merakla beklenen yeni bölümü, açılış töreninin ardından ilk kez TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

“Türkiye’nin Dev Yapıları belgesel” serisiyle, Türk mimar ve mühendislerin imzasını taşıyan, Türkiye’nin gelecek vizyonunu yansıtan, tasarım ve teknolojileriyle dünyada hayranlık uyandıran devasa yapıların zorlu inşa süreçleri adım adım ekrana taşınıyor.

Gayretttepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye’nin en hızlı metro hattı olacak. Şehrin kalbinde, yerin 72 metre altında inşa edilen Türkiye’nin en derin metro istasyonundan İstanbul Havalimanı’na ulaşım sadece dakikalar sürecek. 5 ilçeyi 9 istasyonla birbirine bağlayacak olan hat, 120 kilometrelik hızla günde 600 bin yolcu taşıyacak. “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeselinde sunucu Tolga Gürsoy, ileri teknoloji kullanılarak çevre ve şehircilik duyarlılığıyla inşa edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın mühendislerine merak edilen soruları soruyor. Özel grafik ve animasyon tekniklerinin kullanıldığı belgeselde izleyenler dev yapıların inşa sürecine yakından tanık oluyor.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın zorlu inşa sürecini konu alan “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de ekranlara gelecek.