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Aktüel

Türkiye’nin en genç ili Hakkari

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye’de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olduğu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:43:04 -
Türkiye’nin en genç ili Hakkari

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye’de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olduğu açıkladı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, genç nüfuslu iller bazında 23,9 oranla birinci sırada Hakkari’nin olduğu açıklandı.


Hakkari’deki vatandaşlar kentin güzel bir doğaya, temiz havaya ve berrak suyu sahip olduğunu belirterek, “Yüksek dağlarda yetişen pancarlar bir şifa kaynağıdır. Yöre halkı; pancar, kaymak, bal, yoğurt gibi organik ürünlerle besleniyor. Genç nüfusumuz buna bağlı olabilir” şeklinde konuştu.

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