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Aktüel 'Türkiye'nin çatısı'nda kar yağışı
Aktüel

'Türkiye'nin çatısı'nda kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yağmur, ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 19:16:00 -
'Türkiye'nin çatısı'nda kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 3 bin 500 metresine kadar olan bölüm beyaza büründü.

Genelde Türkiye'de karın ilk yağdığı nokta Ağrı Dağı. Buraya kar yağması bölgede kışın habercisi olarak kabul ediliyor.

Yöre halkı, Ağrı Dağı'na kar yağmasının ardından kış mevsimi için hazırlık yapıyor.

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