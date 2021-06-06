Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’nde kahvaltı etkinliği
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği yapıldı.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ses sanatçısı Azerin ile Büyükelçilik çalışanları katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş katılımla organize edilemeyen etkinlikte geleneksel Van kahvaltısı ikram edildi.
Büyükelçi Bağcı, misafirlere Van kahvaltı kültürüyle ilgili bilgi verdi.