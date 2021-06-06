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Aktüel Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’nde kahvaltı etkinliği
Aktüel

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’nde kahvaltı etkinliği

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:44:00 -
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’nde kahvaltı etkinliği

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ses sanatçısı Azerin ile Büyükelçilik çalışanları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş katılımla organize edilemeyen etkinlikte geleneksel Van kahvaltısı ikram edildi.

Büyükelçi Bağcı, misafirlere Van kahvaltı kültürüyle ilgili bilgi verdi.

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