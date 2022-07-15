  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'nin altın topladığını duyuran Rusya'da büyük şok
Ekonomi

Türkiye'nin altın topladığını duyuran Rusya'da büyük şok

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en çok altın toplayan ülkeler arasında olduğunu duyuran Rusya'nın altın rezervleri geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:38:00 -
Türkiye'nin altın topladığını duyuran Rusya'da büyük şok

Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) altın ve döviz rezervleri 14,1 milyar dolar azaldı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta 586,8 milyar dolar olan rezervler 572,7 milyar dolara indi.

Altın ve döviz rezervleri 2021 yılı sonunda 634 milyar dolar seviyesindeydi.

Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülke konumunda bulunuyor.

Türrkiye altın topluyor

Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları rezervlerini en çok arttıran ülkeleri sıraladı.

Yılın ilk çeyreğinde en çok altın satın alan ülke Mısır olurken, Türkiye de 37 tonluk alımla ikinci sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23