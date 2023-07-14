Türkiye’nin ‘ALPAR’ı ilk defa görücüye çıktı! Bütün dünya şaşkın! İşte özellikleri

Otokar tarafından geliştirilen İnsansız Kara Aracı (İKA) 'ALPAR' ağır sınıf insansız kara aracı ilk kez görücüleriyle buluştu. ALPAR, Zırhlı Muharebe Aracı, Keşif Gözetleme Aracı, Tanksavar Aracı, Anti-İHA Aracı, Röle Aracı ve Lojistik Hizmet Aracı olmak üzere 6 farklı görev donanımına uygun İKA'yı bünyesinde barındırıyor.

Türk savunma sanayisi, insansız kara aracı teknolojisindeki gelişmelerini sürdürüyor. Türkiye'nin öncü zırhlı araç üreticisi Otokar tarafından geliştirilen 'ALPAR' Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı (İKA) ilk kez görücülerine sunuldu. İKA'nın tanıtımında, SavunmaTR ekibi de yerini aldı.

500 km menzile sahip

12 ton ağırlığa ve 3 ton faydalı yük kapasitesine sahip olan ALPAR İKA, saatte 70 km azami hıza ulaşabiliyor olup 500 km menzil görev icra edebilmesiyle dikkat çekiyor. ALPAR’ın üzerinde 20mm top ve ROKETSAN tarafından geliştirilen 2 adet orta menzilli tanksavar füzesi OMTAS'ta donanımları arasındaki gücünü gösteriyor.

6 farklı görev donanımlı İKA’ya sahip

ALPAR Ağır Sınıf İKA Ailesi, Zırhlı Muharebe Aracı, Keşif Gözetleme Aracı, Tanksavar Aracı, Anti-İHA Aracı, Röle Aracı ve Lojistik Hizmet Aracı olmak üzere 6 farklı görev donanımlarına uygun İKA'yı bünyesinde barındırıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte ALPAR’ın temel görevleri

-İnsanlı araçlarla ve/veya piyadeyle birlikte, ana unsur veya kanat elemanı olarak görev icra edebilme,

-Tehlikeli bölgelerde engel keşfi, meskun mahalde gözetleme ve keşif, arazi şartlarının değişmesi halinde güzergah keşfi vb. maksatlarla araçta taşınan İHA ve İKA'larla da birlikte kullanılabilirlik,

-Düşman/terör mevzilerinin atış ile baskı altına alınması,

-Sığınak/bina gibi yapılar ile düşman araçlarının ana silah veya güdümlü füze ile etkisiz hale getirilmesi,

-Ateş ve atış destek unsuru olarak görev yapabilme,

-Keşif ve gözetleme görevlerinin icrası,

-Devriye, sınır gözetleme, mini İKA taşıma, drone taşıma vb. otonom görevler,

-Hedef tespiti ve lojistik destek faaliyetleri,

-Dolanan mühimmat taşıyıcı platform.

ALPAR’ın dikkat çeken özellikleri

-Seri Hibrit elektrikli tahrikli altyapı ile tamamen sessiz görev yapabilme,

-Farklı görev donanımları uygun modüler platform,

-Görev kabiliyetini artırabilecek Mini İKA taşıyabilme,

-Otonom ve uzaktan komuta ile görev yapabilme,

-Düşük termal ve akustik iz,

-ZPT/hafif tank vb. araçlara denk arazi kabiliyeti,

-Uçak ile taşınabilme,

-Hızlı değiştirilebilen batarya altyapısı,

-Basit ve servisi kolay altyapı tasarımı, sahrada ve arazide düşük lojistik iz.