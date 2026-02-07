  • İSTANBUL
Türkiye–Mısır hattında tarihi açılım

Türkiye–Mısır hattında tarihi açılım

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik normalleşme süreci, Kahire’de düzenlenen zirvede somut adımlarla ilerledi. Recep Tayyip Erdoğan ile Abdulfettah es-Sisi’nin katıldığı toplantılarda savunmadan ekonomiye uzanan çok sayıda anlaşma imzalandı, ticarette 2028 için 15 milyar dolar hedefi benimsendi.

Türkiye ile Mısır arasında son yıllarda ivme kazanan diplomatik normalleşme süreci, Kahire’de düzenlenen zirveyle yeni bir aşamaya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke ilişkilerini çok boyutlu bir zemine oturtan bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Zirve kapsamında Türkiye–Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, siyasi diyalogdan ekonomiye, savunmadan sosyal politikalara uzanan geniş bir iş birliği perspektifi ortaya konuldu. Görüşmeler, ilişkilerin kurumsallaşması açısından kritik bir eşik olarak değerlendirildi.

 

Ticarette 15 Milyar Dolar Hedefi

İki lider, imzalanan belgelerle Türkiye–Mısır ilişkilerinin kalıcı ve sürdürülebilir bir zemine taşınacağını vurguladı. Ekonomik başlıklar zirvenin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Taraflar, mevcut ticaret hacminin artırılması konusunda mutabık kalarak 2028 yılına kadar 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini benimsedi.

7 Başlıkta Stratejik Anlaşma

 

Zirvede imzalanan anlaşmalar, iş birliğinin diplomatik çerçevenin ötesine geçerek sahaya yansıyan bir nitelik kazandığını gösterdi. Savunma, sağlık, tarım, sosyal hizmetler ile gençlik ve spor alanlarını kapsayan anlaşmalarla kapsamlı bir ortaklık zemini oluşturuldu.

Askerî Çerçeve Anlaşması savunma alanında koordinasyon ve ortak projelerin önünü açarken; ilaç ve tıbbi cihazlar alanındaki mutabakat sağlık sektöründe teknik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Tarım başlığında bitki karantinası ve veterinerlik hizmetlerine ilişkin anlaşmalar, tarımsal ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılmasını amaçlıyor. Ticaret ve yatırım konulu ortak bakanlık bildirisi ise ekonomik ilişkilerin daha sistematik bir yapıya kavuşturulmasını öngörüyor. Sosyal koruma ile gençlik ve spor alanlarındaki mutabakatlar da toplumsal ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

 

Yatırım ve Turizm Vurgusu

Resmî verilere göre Türk firmalarının Mısır’daki yatırımları 4 milyar dolara yaklaşırken, karşılıklı turizm trafiği her yıl yüz binlerce kişiye ulaşıyor. Zirvede verilen ortak mesaj, ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmayacağı, yatırım ve üretim ortaklıklarıyla derinleştirileceği yönünde oldu.

Savunma ve Bölgesel Güvenlik Gündemi

Görüşmelerin dikkat çeken başlıklarından biri savunma sanayii alanındaki iş birliği oldu. Taraflar, askeri eğitim, teknik kapasite geliştirme ve savunma sanayii projelerinde ortak çalışma iradesini dile getirdi. Bu iş birliğinin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da istikrarı destekleyici bir rol oynayacağı vurgulandı.

 

Bölgesel Konular Masadaydı

Zirvede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Filistin meselesi ve Gazze’deki insani durum hakkında görüş alışverişinde bulunan liderler, diplomatik çabaların artırılması ve ortak sorumluluk vurgusu yaptı.

Yeni Dönemin Kapısı Aralandı

Kahire’de gerçekleştirilen zirve, Türkiye–Mısır ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. İmzalanan anlaşmaların, iki ülke arasında hem devlet düzeyinde hem de halklar nezdinde daha yakın, kalıcı ve çok boyutlu bir iş birliğine zemin hazırlaması bekleniyor.

