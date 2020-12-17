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Aktüel Türkiye'den Yunanistan'ın tahriklerine NAVTEX'li cevap
Aktüel

Türkiye'den Yunanistan'ın tahriklerine NAVTEX'li cevap

Türkiye, Meis Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni bir NAVTEX yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:07:00 -
Türkiye'den Yunanistan'ın tahriklerine NAVTEX'li cevap

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor. Atina yönetimi, Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi. Adanın 1947 Paris Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

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