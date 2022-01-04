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Gündem Türkiye'den Yunanistan'ın savaş açıklamasına sert tepki
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'ın savaş açıklamasına sert tepki

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini saldırı olarak yorumlayan Yunanistan'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:43:00 - 2022-01-04 23:50:12
Türkiye'den Yunanistan'ın savaş açıklamasına sert tepki

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Suudi mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili hadsiz suçlamalarda bulunarak, "Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır." ifadelerini sarf etti.

Bu sözler üzerine açıklamalarda bulunan Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz." dedi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır

Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.

Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege’de hem de Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadı

Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz.

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