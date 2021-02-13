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Ekonomi Türkiye’den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak
Ekonomi

Türkiye’den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin uzay alanındaki ilk ihracatını gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:36:00 -
Türkiye’den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ortaklığı olan TUSAŞ, uzay ve uydu projelerinde önemli bir adım attı. TUSAŞ’ın uzay alanındaki iştiraki GSATCOM Uzay Sistemleri AŞ, Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT S.A. için “Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu” teknolojileri ihraç edecek. TUSAŞ ile Arjantin merkezli INVAP S.E. ortaklığında Ankara ODTÜ Teknokent’te kurulan GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ, uluslararası pazarda önemli avantajlar sağlayacak yeni nesil haberleşme uydusu geliştirme programını 2019 yılında başlattı. Şirket fikri ve sınai haklarına tümüyle sahip olduğu yeni nesil haberleşme teknolojilerinin ilk yurt dışı satışını Arjantin’e gerçekleştiriyor. Proje kapsamında TUSAŞ, birçok uydu alt sistem, ekipman ve mühendislik hizmetlerinin satışını gerçekleştirerek Türkiye’nin uzay alanındaki ilk ihracatını yapacak.

“Savunma sanayimiz, kabiliyetlerini yurt dışına da taşıyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şunları kaydetti: “İstiklal ve istikbalimiz için hamlelerine devam eden savunma sanayimiz, aynı zamanda başlatmış olduğu çalışmalarıyla Milli Uzay Programı hedeflerine katkısını sürdürüyor ve bu alandaki kabiliyetlerini yurt dışına da taşıyor. SSB ve TSKGV ortaklığı olan TUSAŞ, uzay ve uydu projelerinde çok önemli bir adım attı. TUSAŞ ve Arjantin merkezli INVAP ortaklığında Ankara’da kurulan GSATCOM şirketi, Arjantin’e Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu teknolojileri ihraç edecek. Ülkemizin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak proje kapsamında, 2024 yılında Arjantin’e teslim edilecek uydunun geliştirmesinde emeği geçecek bütün mühendislerimizi şimdiden tebrik ediyorum.”

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