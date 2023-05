Türkiye’den The Economist’in hadsiz manşetine net cevap: 'Onların politikalarını uygulayacak bir Türkiye...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Fuat Oktay, Ülke TV ekranlarında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve gazeteci Zafer Şahin’in sorularını yanıtladı.

THE ECONOMİST’İN HADSİZ KAPAĞINA TEPKİ

Oktay, The Economist’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hadsiz kapağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay şunları aktardı:

“Son günlerde de yoğunlaşan basın yayın aracılığıyla her gün Türkiye aleyhinde özellik Cumhurbaşkanımız aleyhinde müdahaleler sürüyor. New York Times, The Economist her fırsatta bu makaleleri yayınlıyorlar. The Economist’in bugün yayınladığı haberleri görünce mutlu oluyoruz biz. Türkiye neden dünyanın en önemli seçimi olsun. Evet Türkiye önemli biz kendimizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama başkaları için niye Türkiye birden bire önemli oldu? Onların politikalarını uygulayacak bir Türkiye yok. Demokrasinin ve diktatörlüğün ne olduğunu farklı açılardan baktığınızda görebilirsiniz. ABD, AB lehine karar verirseniz demokrat olursunuz, onların aleyhine kararlar verirseniz diktatör oluyorsunuz. ”

“KİMİ DESTEKLİYORLARİ KILIÇDAROĞLU VE AVENESİNİ”

“Siz terör örgütleriyle mücadele edeceğim” dediğinde diktatör oluyorsanız, “Ben kendi ülkemin çıkarlarını düşüneceğim” dediğinizde diktatör olursanız, bu ayrımlara iyi bakmak lazım. Türkiye’nin aleyhinde politikalarla yayınlar yapıyorlarsa onlara dikkat etmek lazım. Kimi destekliyorlar, Kılıçdaroğlu ve avanesini. ”

ÖNE ÇIKAN VİDEO