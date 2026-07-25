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Gündem Türkiye'den Suriye'ye taziye mesajı
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Türkiye'den Suriye'ye taziye mesajı

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Türkiye'den Suriye'ye taziye mesajı

Türkiye, dost ve kardeş ülke Suriye'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda meydana gelen trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

 

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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