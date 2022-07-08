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Ekonomi Türkiye'den petrol üretim rekoru!
Ekonomi

Türkiye'den petrol üretim rekoru!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 62 bin varil petrol eşdeğeri üretimiyle günlük üretim rekorunu tazeledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 16:10:00 -
Türkiye'den petrol üretim rekoru!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor.

7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."

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