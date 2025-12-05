Türkiye’den Pakistan’a stratejik hamle: Savaş İHA’ları için montaj üssü

Türkiye’nin Pakistan’da savaş kabiliyetine sahip insansız hava araçları için bir montaj tesisi kurmaya yönelik çalışmaları hız kazandı. Konuya yakın Türk yetkililere göre, Ekim ayından bu yana yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı.

Projeye göre, Türkiye; düşük görünürlüklü (stealth) ve uzun menzilli insansız savaş uçaklarını Pakistan’a ihraç edecek, bu platformlar Pakistan’da kurulacak tesiste monte edilecek.

ANKARA SAVUNMA SANAYİNDE KÜRESEL ETKİ ARAYIŞINDA

Görüşmeler, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatını genişletme hedefinin bir parçası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel ve küresel etkisini artırmaya yönelik stratejisinin temel ayaklarından biri savunma projeleri olarak görülüyor.

Bu kapsamda Türkiye, Endonezya’ya savaş uçağı satışı, Suudi Arabistan ve Suriye’ye yeni silah tedariki gibi adımlarla ihracat pazarlarını genişletiyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma ihracatının yılın ilk 11 ayında %30 artarak 7,5 milyar dolarla rekor kırdığını açıkladı.

PAKİSTAN İLE DERİNLEŞEN İŞ BİRLİĞİ

Türkiye, Pakistan ile uzun yıllardır savunma iş birliği yürütüyor. İki ülke arasında:

• MİLGEM korvetlerinin ortak üretimi,

• Pakistan F-16 filosunun modernizasyonu,

• KAAN 5. nesil savaş uçağı programına Pakistan’ın dahil edilmesi yönünde görüşmeler bulunuyor.

• Türk yetkililere göre Ankara, Pakistan’ın KAAN programına resmi olarak katılmasını istiyor.

BÖLGESEL GERİLİMLERİN GÖLGESİNDE

Türkiye-Pakistan savunma iş birliği, bölgedeki güvenlik ortamının sertleştiği bir dönemde ilerliyor. Pakistan ile Hindistan arasında Mayıs ayında dört gün süren çatışmalar sonrası ateşkes sağlanmıştı.

Öte yandan Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim de artıyor. Islamabad, Taliban yönetimini ülkede barınan militanların Pakistan’a saldırı planladığı gerekçesiyle suçluyor ve sınır hattında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.