Gündem
Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

İşte nüfus artışı, sanayi yatırımları ve ulaşım ağlarıyla dikkat çeken, bu nedenle Türkiye’de il statüsüne en yakın ilçeler arasında gösterilen yerleşim yerleri… Mevzuata göre bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun 100 bini geçmesi, ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesi ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Bu kriterleri karşılayan ilçeler, son güncelleme ile il olma potansiyeli listesinde üst sıralara yerleşti.

#1
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

“İl olacak ilçeler” konusu yeniden gündeme geldi. Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor.

#2
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için yalnızca 100 bin nüfusu aşması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yeterli değil. Süreçte ekonomik güç, altyapı durumu, eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal-kültürel gelişmişlik gibi birçok başlık birlikte inceleniyor.

#3
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

'Konuşan Haritalar' tarafından güncellenen listeye yeni ilçeler eklendi. İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu. İşte Türkiye genelinde il olma potansiyeli taşıyan en yüksek ilçeler.

#4
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Lüleburgaz Çerkezköy Silivri Çorlu Tuzla

#5
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Kapaklı Gebze Çayırova Darıca Ereğli

#6
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Bandırma Mustafakemalpaşa İnegöl Tavşanlı Edremit

#7
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Bergama Soma Aliağa Akhisar Salihli

#8
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Torbalı Ödemiş Nazilli Alaşehir Söke

#9
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Kuşadası Milas Bodrum Fethiye Serik

#10
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Manavgat Polatlı Alanya Erdemli Silifke

#11
Foto - Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

Ceyhan İskenderun Viranşehir Midyat Silopi Erciş Doğubayazıt

