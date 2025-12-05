Türkiye'nin yeni illeri mi geliyor? İşte statü değişikliğine en yakın ilçeler

İşte nüfus artışı, sanayi yatırımları ve ulaşım ağlarıyla dikkat çeken, bu nedenle Türkiye’de il statüsüne en yakın ilçeler arasında gösterilen yerleşim yerleri… Mevzuata göre bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun 100 bini geçmesi, ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesi ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Bu kriterleri karşılayan ilçeler, son güncelleme ile il olma potansiyeli listesinde üst sıralara yerleşti.