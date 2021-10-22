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Aktüel Türkiye'den heyecanlandıran petrol keşfi
Aktüel

Türkiye'den heyecanlandıran petrol keşfi

Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "2021 yılının 10 aylık döneminde, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 20:19:00 - 2021-10-22 20:19:48

Türkiye, petrol arama çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. TPAO'nun sosyal medya hesabından 'Yeni Keşiflerle Daima Zirveye!' mesajıyla heyecanlandıran bir paylaşımda bulunuldu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılının 10 aylık döneminde, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."

Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testi tamamlandı

Geçtiğimiz günlerde, Türkali-2 tespit kuyusundaki 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testinin tamamlandığı, buna göre test edilen seviyede günde 0,63 milyon metreküp doğal gaz akışının sağlandığı bildirilmişti.

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günde 0,63 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Türkali-2 kuyusundaki ilk rezervuar seviyesinde günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı gözlenmişti.

Faaliyet sürecinde kuyuda bir seviyede daha test yapılacak. Bu üçüncü rezervuar seviyesindeki test ise eylül ayı içinde tamamlanacak.

Toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Türkali-2 ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2 bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar yapılan sondajda, doğal gaz barındıran rezervuar seviyesinde 39 metre perforasyon yapıldı.

Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020'de katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

Karadeniz'de ultra derin denizde gerçekleştirilen arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

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