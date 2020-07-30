Türkiye'den hayati bölgeye ağır askeri sevkiyat

Türkiye, İdlib'de çatışmaların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye takviye güç göndermeye devam ediyor. TSK, Rusya ile ortak asker, devriyelerin sürdüğü İdlib'e askeri sevkiyatını yoğunlaştırdı. Son bir haftada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı askerî tırlar ile Kilis üzerinden İdlib'e girişi yaparken, Türkiye'nin bölgedeki ateşkesi gözlem noktalarına dün de yaklaşık 35 askeri araçtan oluşan takviye güç gönderdi. Edinilen bilgiye göre, şubat ayında Esad rejim güçlerinin İdlib'de TSK konvoyunu hedef alması sonrası TSK'nın İdlib ve çevresindeki muharip güce sahip gözlem noktaları sayısı 38'e çıkarılmıştı. TSK o tarihten bu yana 8 binden fazla askeri tır, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri radar sistemlerinden oluşan sevkiyat gerçekleştirildi.

Bu arada, geçtiğimiz mart ayında Ankara ve Moskova arasında varılan mutabakat uyarınca İdlib'de sağlanan ateşkes zaman zaman Esed rejim güçleri tarafından ihlal edilirse de sahada genel anlamda ateşkese riayet edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda İdlib'den Türkiye sınırına yönelik göç azalırken, Türkiye'den İdlib'e göç edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün güncel rakamlarına göre ateşkesin ardından geçen sürede 40 binden fazla aileden oluşan yaklaşık 250 sivil, İdlib ili ve Halep kırsalındaki yerleşimlerine geri döndü. Öte yandan, İdlib'deki stratejik M4 kara yolu üzerinde Rus askeri polisi ve TSK'nın ortak askeri devriye faaliyetleri de devam ediyor. Bugüne kadar 23 kara devriye faaliyeti gerçekleştirildi.