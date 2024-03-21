Türkiye'den Fas'a yardım eli! İhtiyaç sahiplerine iftar verildi

Fas'taki Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Sale kentinde özel ihtiyaç sahipleri için iftar programı düzenledi.

Programa katılan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, iftara iştirak edenleri selamlayarak ramazan aylarını kutladı.

Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu da YEE'nin iftar programını 2017 yılından beri düzenlediğini söyledi.

Ermumcu, YEE ile Fas'taki devlet kuruluşu "6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi" arasındaki ilişkiye ve bu iftarın düzenlenmesindeki işbirliğine övgüde bulundu.

Özel ihtiyaç sahiplerinin iş gücü piyasasına ve topluma entegrasyonuyla ilgilenen Entegrasyon ve İstihdam Yardımı Merkezi Müdürü Said el-Bekkal, bu iftarın toplumun bu kesimine neşe getirmeyi amaçladığını kaydetti

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İftar programının iki ülke arasındaki kültürel faaliyetler çerçevesinde düzenlendiğini belirten Bekkal, "Bu tür girişimler, özellikle iftar sofralarında sunulanların kendileri tarafından hazırlanması nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi kişilerin topluma kazandırılma sürecine katkı sağlamakta, onları teşvik etmekte ve öz güven vermektedir." diye konuştu.

İftar programına Zihinsel Engelliler Üretim ve İstihdam Merkezi üyelerinin yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon üyesi, Fas'taki Türk toplumu, kültür ve medya temsilcileri de katıldı.