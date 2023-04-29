Türkiye’den dünyayı şaşırtan hamle! İki yeni nükleer santral daha geliyor

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ilk yakıt getirilirken, Türkiye’nin nükleer enerjide elini daha da güçlendirecek çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2’nci ve 3’üncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz” açıklamasının ardından yeni nükleer güç ünitelerine yer arayışları da hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncelikle Sinop’ta yapılması planlanan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu alınan Türkiye’nin 2’nci nükleer güç santralinin inşası için önümüzdeki dönemde projeye ilgi duyan ülkelerle görüşmeleri artırması bekleniyor. Rusya başta olmak üzere, temasta bulunulan ülkelerle bir görüşme takvimi oluşturulacağı ifade ediliyor.

Alternatifler masaya gelecek

Diğer yandan, 3’üncü santral için de uygun bölgenin bulunması için çalışılırken, Trakya öne çıkıyor. Bölgenin stratejik olarak önemli ve arazi şartları bakımından uygun olduğu değerlendiriliyor. Kıyıdaki arazi taramasının devam ettiği, birkaç alternatifin masaya getirileceği belirtiliyor. İnşaat için görüşülecek ülkelere alternatif noktaların ve projenin avantajlarının anlatılacağı dile getiriliyor.

Türk mühendisler yetişiyor

İnşaatı planlanan diğer santraller için etüt çalışmaları sürerken, nükleer enerjide yetkin mühendis ve teknik personel yetiştirilmesi için de adımlar atılıyor. Akkuyu NGS projesi kapsamında Türk öğrenciler, Rusya’da nükleer mühendislik eğitimi alıyor. Seçilen öğrenciler, 5,5 yıllık uzmanlık eğitimine tabi tutulurken, başarı durumlarına göre 6 aylık yüksek lisans programına devam edebiliyor. Edinilen bilgilere göre; Rusya’ya nükleer enerji mühendisliği eğitimine toplam 246 Türk öğrenci gönderildi. Bu öğrencilerden 220’si eğitimlerini tamamlayarak projede çalışmaya başladı. Buna ek olarak 71 Türk öğrenci de yüksek lisans eğitimi için Rusya’ya gönderildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Akkuyu NGS Projesinde mühendislikten yöneticilik kademesine kadar farklı alanlarda istihdam edilecek. Böylece, yeni projeler için de Türk ekipler yetişmiş olacak.

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Akkuyu'da sertifikasyon süreci

Nükleer güç santrali Akkuyu’da yakıt testleri ve sertifikasyon süreçleri de başlayacak. Bu süreçlerin ardından enerji santralinin 1 yılda elektrik üretimine başlaması planlanıyor. Toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak Akkuyu’da dört reaktörün de birer yıl arayla işletmeye alınması planlanıyor. İşletmeye alındığında dört reaktörden yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılaması bekleniyor. NGS ile yılda 17 milyon ton karbon emisyonu önlenecek.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ