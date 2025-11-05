Türkiye'den cesaret aldılar! S-400'ler havaalanına iniyor

Rusya üretimi S-400 hava savunma sistemleri için bir sıcak gelişme yaşandı. Orta Doğu'da artan gerilimlerden sonra Lübnan yönetimi, Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini satın almak için kolları sıvadı.

Orta Doğu'da son zamanlarda gerilim tırmanıyor. Bölgede işgalci İsrail'in saldırgan tavırları ülkeleri harekete geçirdi. Özellikle İsrail saldırıları ile boğuşan Lübnan yönetimi, çareyi envanterini geliştirmekte buldu. Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerine talip olan ülke, pazarlık masasına oturdu.

S-400 hava savunma sistemleri, Beyrut yönetiminin caydırıcı güç olması için etkin bir silah olarak görülüyor. Hava savunma zafiyetini iyileştirmek isteyen Lübnan yönetimi, S-400 hava savunma füzeleriyle bu açığını kapatmış olacak. S-400'lerin etkile menzile sahip olması da Lübnan yönetiminin iştahını kabartmış durumda.

ABD'den Patriot füzelerini radarına alan Lübnan, maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu anlaşmayı rafa kaldırdı. Yaşanan gelişmelerden sonra Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri konusunda pazarlık masasına oturan Lübnan'ın Rus basınında yer alan habere göre, 8 adet S-400 hava savunma sistemine talip olduğu iddia edildi.

Pazarlıkların çok iyi ilerlediği belirtilen haberde, S-400 hava savunma sistemlerinin Lübnan yönetimine maliyetinin ise ne kadar olduğu belirtilmedi. Her iki ülke tarafından da S-400 hava savunma sistemleri satışına ilişkin resmi açıklama da yapılmadı.