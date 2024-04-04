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Gündem Türkiye'den Brüksel'deki zirveye tepki!
Gündem

Türkiye'den Brüksel'deki zirveye tepki!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 23:42:00 -
Türkiye'den Brüksel'deki zirveye tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB Arasında 5 Nisan 2024 tarihinde Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantının 'tarafsızlık yaklaşımını zedelediği' gerekçesiyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB Arasında 5 Nisan 2024 tarihinde Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantıya tepki gösterdi.

Üçlü toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan'ın, II. Karabağ Savaşı sonrasında işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ'da 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlediği anti-terör operasyonuyla tüm ülke topraklarında egemenliğini yeniden tesis etmesi neticesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır.

Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşmasına çok yakın olduğumuz böyle bir dönemde, bölge dışı aktörler başta olmak üzere, üçüncü tarafların sürece adil ve tarafsız yaklaşmaları ve sürece zarar vermekten itinayla kaçınmaları daha da önem kazanmıştır.

Bu çerçevede, Ermenistan, AB ve ABD arasında 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü toplantının, bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini açıklıkla ifade etmemiz sorumluluk gereğidir.
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Azerbaycan'ı dışlayan bu inisiyatif, barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'nın bir jeopolitik çekişme alanına dönüşmesine zemin hazırlayacaktır.

Üçüncü ülkelere, süreç bağlamında atacakları adımlarda bölgenin parametrelerini dikkate almaları ve taraflara eşit mesafede yaklaşmaları yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Güney Kafkasya'nın, bölgede tesis edilecek kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselerek, hak ettiği bölgesel refaha kavuşacağına inancımız tamdır.

Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edecek, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış için tarihi fırsatın değerlendirilmesini teşvik etmeyi de sürdürecektir.

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