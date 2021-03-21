  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'den 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık ihracat
Ekonomi

Türkiye'den 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 27 ülkeye 4 milyon 143 bin 579 dolarlık bal ihraç edildi. En fazla ihracat Almanya, ABD ve Kuveyt'e yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:12:00 -
Türkiye'den 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak ve şubat aylarında 27 ülkeye 1039 ton bal satıldı, bu ihracattan 4 milyon 143 bin 579 dolar gelir sağlandı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114, ABD'ye 1 milyon 148 bin 989, Kuveyt'e ise 215 bin 537 dolarlık bal gönderildi.

Doğu Karadeniz'den de ocak-şubat aylarında Almanya, Birleşik Krallık, Bahreyn, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 316 bin 277 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgedeki bal ihracatı, 181 bin 891 dolar kazanç sağlanan ocak-şubat 2020'ye göre yüzde 74 arttı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatının bu yıla güzel rakamlarla başladığını söyledi.

Dünya genelindeki koronavirüs salgınına karşı balın takviye edici gıda olarak yoğun tüketildiğini belirten Kalyoncu, "Geçen yılı güzel rakamlarla kapattığımız bal ihracatında bu yılın iki aylık dönemini de güzel bir şekilde geride bıraktık. Geçen yılın aynı dönemine göre bal ihracatında gerek miktar gerekse değer bakımından artış yaşandı. Bu artışın yıl içerisinde de devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kalyoncu, ihracatta önemli kriterlerin başında markalı ürün ve kaliteli ambalajlamanın geldiğine dikkati çekerek, üreticilerin bu konuya dikkat etmeleri halinde yüksek katma değer elde edebileceklerini vurguladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!
Medya

Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almak isteyen Halk Tv Sunucusu Özlem Gürses, kendisini rezil etti.
21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Türkiye'ye girmek isterken enselendi!
Gündem

Türkiye'ye girmek isterken enselendi!

Mardin'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kişinin 'Alişer' kod adlı PKK'lı terörist C.A.M. oldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay