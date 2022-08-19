Türkiye’deki Afgan göçmenler için önemli adımlar atılıyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Taliban'ın heyeti önemli

“Göçmen konusu bugün dünyamızın en temel insani sorunlarından birisi haline gelmiştir. Yaşanan çatışmalar ve savaşlar neticesinde güvenlik kaygısıyla ve hayatta kalmak için insanlar daha güvenli alanlara göç ediyorlar. Bugün ülkemizde bulunan göçmenler arasında Afganlı kardeşlerimizin durumunu araştırmak için Taliban’ın heyet göndermesi olumlu bir gelişmedir. Göç sorununu aşabilmek için ülkelerin işbirliği yapması birlikte hareket etmesi ortak proje geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye batı ile doğu arasındaki kavşak noktası olmasından dolayı mültecilerin ve göçmenlerin sığınabilecekleri en güvenli limandır. Gerek batı ülkelerine gerekse İskandinav ülkelerine gitmek isteyen Orta Doğu ve Asyalı göçmenler ülkemizde bir süre kalmaktadır.

Herkes katkı sağlamalı

“Zor ve ağır şartlarda hayatlarını sürdüren mültecilerin, göçmenlerin sorunlarını aza indirebilmek için ortak çalışma yapılması yerindedir. Bu anlamda biz Türkiye ile diyalog kurmak isteyen bütün ülkelerin yöneticileri ile ve yönetimleri ile işbirliği yapmaya hazırız. Başta küçük yaştaki çocuklar olmak üzere kadın ve yaşlıların insani şartlarda yaşayabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında diğer ülkelerinde katkısı olabileceğini, olması gerektiğini düşünüyoruz.”