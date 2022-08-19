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Gündem Türkiye’deki Afgan göçmenler için önemli adımlar atılıyor
Gündem

Türkiye’deki Afgan göçmenler için önemli adımlar atılıyor

Suriyeli sığınmacıların ardından ülkedeki en büyük mülteci grubu olan Afgan göçmenlerin durumunu araştırmak üzere Taliban yönetimi tarafından Türkiye’ye heyet gönderileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 09:45:00 -
Türkiye’deki Afgan göçmenler için önemli adımlar atılıyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Taliban'ın heyeti önemli

“Göçmen konusu bugün dünyamızın en temel insani sorunlarından birisi haline gelmiştir. Yaşanan çatışmalar ve savaşlar neticesinde güvenlik kaygısıyla ve hayatta kalmak için insanlar daha güvenli alanlara göç ediyorlar. Bugün ülkemizde bulunan göçmenler arasında Afganlı kardeşlerimizin durumunu araştırmak için Taliban’ın heyet göndermesi olumlu bir gelişmedir. Göç sorununu aşabilmek için ülkelerin işbirliği yapması birlikte hareket etmesi ortak proje geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye batı ile doğu arasındaki kavşak noktası olmasından dolayı mültecilerin ve göçmenlerin sığınabilecekleri en güvenli limandır. Gerek batı ülkelerine gerekse İskandinav ülkelerine gitmek isteyen Orta Doğu ve Asyalı göçmenler ülkemizde bir süre kalmaktadır.

Herkes katkı sağlamalı

“Zor ve ağır şartlarda hayatlarını sürdüren mültecilerin, göçmenlerin sorunlarını aza indirebilmek için ortak çalışma yapılması yerindedir. Bu anlamda biz Türkiye ile diyalog kurmak isteyen bütün ülkelerin yöneticileri ile ve yönetimleri ile işbirliği yapmaya hazırız. Başta küçük yaştaki çocuklar olmak üzere kadın ve yaşlıların insani şartlarda yaşayabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında diğer ülkelerinde katkısı olabileceğini, olması gerektiğini düşünüyoruz.”

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Yorumlar

Putsavar

BU AFGANLI MÜSLÜMAN ÜMMET ARSLANI AFGANLARIN SUÇU NE YAHU.SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ KAFİR UKRAYNALILAR İÇİN KİMSENİN GIKI ÇIKMIYOR.ÜMMET AFGANLI MÜSLÜMANLARIN SURİYELİ MÜSLÜMAN GARDAŞLARIMIZIN ARKASINDA.ENSARIZ BİZ ENSAR.YA HAK

Can Baskan

Bu adamlar nasil elini kolunu sallayarak ulkeye giriyor. Bunun hesabini kim verecek ? Ummet ve din kardesi safsatasini birakin. Ulkenin demografik yapısi degisiyor. Kendi vatandaslarimiza giderlerse gitsinler deyip , ummet safsatasi altinda baska milletleri ulkeye doldurmak ne kadar saglikli bir karar. Okumus beyinlerimiz yurtdisina giderken , ilk okul mezunu gocmenleri ulkemize dolduruyoruz ve sonra da gelismekten bahsediyoruz.
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