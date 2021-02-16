  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'de yılın ilk karadut hasadı Silifke'de başladı
Ekonomi

Türkiye'de yılın ilk karadut hasadı Silifke'de başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 17 liradan alıcı buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:16:00 -
Türkiye'de yılın ilk karadut hasadı Silifke'de başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 17 liradan alıcı buluyor.

        Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen yılın ilk karadut hasadına başlandı. Çileğe alternatif olarak bir yıl önce dikimi yapılan karadut, kilosu 17 liradan alıcı buluyor. Çiftçi Musa Kavuştu tarafından yetiştirilen karadutun ilk hasadında 100 kilo toplandı ve İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderildi.

       Geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken olgunlaşan karadut, lezzeti ve görüntüsüyle dikkat çekiyor. Karadutun bakımının kolay olduğunu belirten Musa Kavuştu, fiyatından da veriminden de memnun olduğunu, her yıl aynı şekilde meyve rekoltesini ve kalitesini eşit şekilde alabildiklerini söyledi.


       Çilekle aynı rekolteye sahip olan karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Musa Kavuştu, "5 dönüm arazimizden 20 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Bugün Türkiye'de yılın ilk karadut hasadına başladık. Avustralya karadutu olarak bilinen bu ürünümüze hiçbir şekilde ilaç vermiyoruz. Bir tek su veriyoruz. Yaklaşık iki ay üzerinde üzümü kalmayacak şekilde topluyoruz. Bugün ilk hasadı yaptık. 100 kilo dut topladık ve İstanbul'a göndereceğim. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum" dedi.

Örtü altındaki karadutun Nisan ayı sonuna kadar hasat edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar
Dünya

Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar

Irak'ın kuzeyinde ABD ve İran arasında dolaylı bir savaş yaşanıyor. İran destekli milis gruplar ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldır..
Haritayı gören Yunan spiker fena tutuştu: Bu herkes için ciddi bir uyarı
Gündem

Haritayı gören Yunan spiker fena tutuştu: Bu herkes için ciddi bir uyarı

2050 yılındaki Türk etki alanını gösteren haritayı inceleyen Yunan Spiker İoannis Theodoratos, fena tutuştu. Theodoratos, söz konusu haritan..
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay