Türkiye'de yeterli ilgiyi görmüyor: Damar genişleten tek meyve, gözler ona çevrildi! İşte o doğal güzellikleri

Olgun haliyle tüketildiğinde insan sağlığı için bulunmaz bir nimet olan ackee, içi açılmadan yendiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Bilinçli şekilde tüketildiğinde sindirim sorunlarına derman olan ackee meyvesi, lif açısından da oldukça zengin. Yeterli lif alımı, insülin duyarlılığını artırmaya, tip 2 diyabet riskinizi düşürmeye ve kilo kaybını desteklemeye yardımcı olabilir.

Bağırsak iltihaplanmalarını ortadan kaldıran ackee, şişkinlik ve kabızlığı önlüyor.

Kötü kolesterolü yok eden meyve, kan şekerindeki ani yükselmeleri önlemeye de yardımcı olur.

Healtiersteps yazarları, potasyum açısından zengin olan meyvenin, damar genişlemesi sağlayarak kan damarı hasarı riskini azalttığını belirtti. Böylelikle vücuttaki kan, çok daha kolay pompalanıyor.

Tansiyon problemlerinde etkili olan ackee, yüksek demir oranıyla vücuda dengeli oksijen dağılımını sağlıyor. Ackee, Afrika tıbbında da yüzyıllardır yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan bir meyve.

A,C ve E vitamini bol olan meyve; mesane, rahim ağzı, akciğer ve lenfoma gibi kanser türlerinin riskini azaltabilir.

Acke meyvesinin ağacı kürek ve fıçı yapımında kullanılıyor. Meyvenin çiçeklerinden ise parfüm üretiminde yararlanılıyor.

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Parazitlerin öldürülmesini sağlayan ilaçların yapımında da kullanılan ackee, bahçe dekoresyonında da önemli bir yer taşıyor.

Jamaika'da balıkla beraber tüketilen bu meyve, halk tarafından günün her öğününde tüketilebiliyor.